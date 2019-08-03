اللويزي لـ

2019/08/03 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال النائب السابق عن نينوى عبد الرحمن اللويزي ، اليوم السبت، ان ابادة الايزيديين استغلت لتهجير الف بيت عربي من سنجار.

واشار اللويزي في

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