الداخلية: اعتقال موقوفين اثنين من الهاربين من مركز شرطة القناة

2019/08/03 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، السبت، اعتقال موقوفين اثنين من الهاربين من مركز شرطة القناة شرقي بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقت، وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "القوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على اثنين من الموقوفين الفاريين من مركز شرطة القناة".وتمكنت القوات الامنية قبل ذلك من اعتقال ثلاثة موقوفين من الهاربين الـ15 الذين فروا اليوم من مركز شرطة القناة شرقي بغداد.

وكشف مصدر مطلع، اليوم السبت، أن وزير الداخلية ياسين الياسري أمر بإقالة قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي الغريري ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم شرطة باب الشيخ، بالاضافة الى تشكيل لجنة تحقيقية، على خلفية قضية هروب موقوفين من مركز شرطة القناة شرقي بغداد.

وكشف مصدر في الشرطة، في وقت سابق من اليوم السبت، تفاصيل هروب 15 موقوفا من مركز شرطة القناة شرقي بغداد، لافتا الى ان الهاربين استغلوا فترة تقديم الطعام، فيما اشار الى ان هؤلاء هربوا بملابسهم الداخلية.

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