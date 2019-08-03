الداخلية: اعتقال موقوفين اثنين من الهاربين من مركز شرطة القناة

وكشف مصدر مطلع، اليوم السبت، أن وزير الداخلية ياسين الياسري أمر بإقالة قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي الغريري ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم شرطة باب الشيخ، بالاضافة الى تشكيل لجنة تحقيقية، على خلفية قضية هروب موقوفين من مركز شرطة القناة شرقي بغداد.
وكشف مصدر في الشرطة، في وقت سابق من اليوم السبت، تفاصيل هروب 15 موقوفا من مركز شرطة القناة شرقي بغداد، لافتا الى ان الهاربين استغلوا فترة تقديم الطعام، فيما اشار الى ان هؤلاء هربوا بملابسهم الداخلية.
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