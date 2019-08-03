ارتفاع ضحايا إطلاق النار في تكساس إلى 20 قتيلاً

2019/08/03 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة تكساس، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى هجوم إل باسو إلى 20 شخصا خلال حادث إطلاق نار عشوائي.وفتح شخص النار على عشرات الأشخاص في متجر لوول مارت في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، اليوم السبت، مما دفع المتسوقين في مركز تجاري قرب المتجر للفرار فزعا وإغلاق السلطات للمبنى في أحدث إطلاق نار عشوائي تشهده الولايات المتحدة.

وقال دي مارجو رئيس بلدية إل باسو لمحطة “سي.



إن.



إن” إن إطلاق النار أسفر عن سقوط عدد من القتلى.



ولم تتوفر تفاصيل تذكر حتى الآن.



وقالت شرطة إل باسو إن المنطقة حول مركز سيلو فيستا التجاري لا تزال تشهد تطورات.

وأضافت شرطة المدينة على تويتر “لدينا بلاغات متعددة عن عدد من مطلقي النار… الشرطة تنفذ عمليات تفتيش لمنطقة واسعة جدا”.

وقال شاهد إنه رأى شخصا واحدا على الأقل مصابا بطلق ناري في رأسه كما رأي متسوقين تلطخت ملابسهم بالدماء.

ويقع مركز سيلو فيستا التجاري في شرق إل باسو الواقعة على حدود البلاد الجنوبية مع المكسيك.

وعُرضت مقاطع مصورة على تويتر تظهر رواد أحد المتاجر يجري إجلاؤهم وقد رفعوا أيديهم في الهواء.

وإطلاق النار بشكل عشوائي شائع في الولايات المتحدة.



ويوم الأحد قتل مسلح ثلاثة أشخاص في مهرجان للطعام في شمال كاليفورنيا قبل أن ينتحر.

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