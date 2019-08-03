2019/08/03 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ كركوك

اعلن

قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق الركن قوات خاصة سعد حربية عن القاء

القبض على ثلاثة مطلوبين صادرة بحقهم اوامر قبض .

وقال حربيه في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،انه “ضمن جهود مطاردة عناصر التنظيمات الارهابية المتواجده ضمن قواطع عمليات محافظة كركوك و بتنسيق ومتابعة وجهد من مديرية الامن الوطني وبتنسيق مع مديرية امن جنوب غرب صلاح الدين ووفق معلومات استخباراتية حول وجود عناصر ارهابيه مطلوبة وفق المادة ٤ / ارهاب وصادرة بحقهم مذكرات قبض من محكمة تحقيق صلاح الدين”.

واضاف

“باشرت مفارز الأمن مع مصادر المعلومات وبالتنسيق مع جهاز الأمن في

محافظة السليمانيه وتم تحديد الأهداف وتشخيصهم واماكن

تواجدهم” .

وتابع

ان “مفارز الأمن وبالتنسيق مع الاجهزة الأمنية المختصه في محافظة

السليمانية تم خلالها القاء القبض على كل

من (م ,م, ج), و (ز,م ,ج) و(ا, ل ,ط ) “.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

12

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ثلاثة مطلوبين في عملية امنية مشتركة في كركوك) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ثلاثة مطلوبين في عملية امنية مشتركة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).