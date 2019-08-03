سقوط قتلى في إطلاق نار بمدينة ”إل باسو“ الأمريكية

2019/08/03 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

سقط

”عدة قتلى“ في إطلاق نار حصل، اليوم السبت، في مركز تجاري بمدينة إل باسو

الأمريكية، بحسب ما نقلت شبكة ”سي أن أن“ الإخبارية عن أوليفيا زيبيدا، مديرة مكتب

رئيس بلدية المدينة الواقعة بولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة.

وأضافت

زيبيدا إنّ قوات الأمن اعتقلت عدداً من المشتبه بهم، من دون إعطاء مزيد من

التفاصيل.

وكانت

شرطة المدينة أعلنت أنّ هناك ”تقارير عديدة“ تفيد بوجود ”أكثر من مسلّح يطلقون

النار“ في مركز سييلو فيستا التجاري، داعية السكان إلى الابتعاد عن المكان.

وقالت

الشرطة في تغريدة بعيد الساعة 12 ظهراً (الساعة 17,00 ت غ) ”انتباه: إطلاق نار،

ابقوا بعيدين عن مركز سييلو فيستا التجاري.



الوضع ما زال يتطوّر“، مضيفة ”تلقّينا

تقارير عديدة عن وجود أكثر من مسلّح يطلقون النار“.

من

جهتها أعلنت وسائل إعلام محليّة أن تبادلاً لإطلاق النار وقع في أحد متاجر وولمارت

في المدينة.

وكانت

قناة ”كي تي أس أم 9“ التلفزيونية المحليّة أعلنت في حصيلة أولية إصابة 18 شخصاً

بإطلاق النار.

وبثت

قنوات التلفزة الأمريكية مشاهد لوحدات من الشرطة مدجّجة بالأسلحة تنتشر قرب المركز

التجاري.

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