نتنياهو لجونسون: من المهم اتخاذ موقف حازم ضد إيران

2019/08/03 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية عن اتصال هاتفي بين رئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثا خلاله الوضع حول إيران.وكتب أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في صفحته الرسمية على “تويتر”: “تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، وقال له إنه

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