بالتغريدة.. الزوبعي يتحدث عن سياسي خسر مبلغ 170 الف يورو بصالة قمار في قبرص

2019/08/03 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تحدث النائب طلال خضير الزوبعي ، اليوم السبت، عن شخصية سياسية وصفها بالنملة قد خسرت 170 الف يورو بالمقامرة في قبرص .

وقال الزوبعي

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