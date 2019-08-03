هل تعرف ما هو آخر نهاية الأعداد وما هو اسم الرقم الأخير؟

2019/08/03 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

شاهدوا آلبوما نعرض لكم فيه مجموعة من الأعداد وكيف كان ينطقها العرب.

رصدت صحفة على الإنترنت الأعداد بداية من المليون

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