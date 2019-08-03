سامح عسكر - حتمية البروباجاندا السوداء

2019/08/03 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر عادة ما يتم إلقاء اللوم في الإشاعات على الضحية والمتضررين منها لا على الذين يطلقوها أو ينشروها، وهذا مردّه إلى شهوة التسلط والدونية والبحث في فضائح وعيوب الآخرين، فالبشر عموما ينتشون بذكرعيوب الآخر ويغضبون مع ذكر عيوبهم الشخصية، لذا فعندما قامت الأديان والحركات الإصلاحية لم تجد سوى مبدأيّ التواضع ومحاسبة النفس لتشريع جوانب الأخلاق كمقدمة لثورة إصلاحية شاملة تعالج هذا الخلل المتراكم مع انتشار الفكر......

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