الشرارة - الدولة والثورة (الجزء الثاني)

2019/08/03 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الشرارة لا حركة ثورية بدون نظرية ثوريةأهمية سلاح النظرية في بناء الحزب البلشفي و قيادة الثورة الاشتراكية العظمى في روسيا(سلسلة ملخصات ومقالات حول أهمية النصوص اللينينية التي ساهمت في بناء الحزب الاشتراكي الديموقراطي العمالي البلشفي الروسي)المرحلة الثانية: 1912 -1924 الدولة والثورةالجزء الثانيملخص كتاب "الدولة والثورة"المؤلف: فلاديمير ايليتش أوليانوف – لينين.ترجم......

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