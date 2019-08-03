2019/08/03 | 23:48

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على خلفية هروب سجناء وزير الداخلية يعفي قائد شرطة بغداد

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تاريخ النشر

03/08/2019 11:47 PM

المشرق – قسم الاخبار:نشرتْ وسائل اعلام محلية خبرا مفاده اعفاء قائد شرطة بغداد من قبل وزير الداخلية على خلفية هروب السجناء.



حيث افاد مصدر أمني، أمس السبت، بهروب موقوفين بتهم مخدرات من سجن القناة شرقي العاصمة بغداد.



وقال المصدر: ان 15 موقوفا في مكتب مكافحة مخدرات الرصافة ضمن شارع القناة هربوا من السجن.



واضاف: ان القـــــــــــــوات الامنيـــــــة اغلقت جميع مداخل ومخارج المنطقة، لاعتقالهم.

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