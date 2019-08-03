2019/08/03 | 23:48

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عثر عليهم في مقبرة جماعية الكويت تتسلم رفات 32 أسيراً كانوا في العراق

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تاريخ النشر

03/08/2019 11:42 PM

المشرق – قسم الاخبار:كشفَ مصدر كويتي مطلع امس السبت، أن الكويت ستتسلم من العراق رفات الكويتيين، الذين كانوا أسرى إبان الاحتلال العراقي للكويت عام 1990.



وأوضح المصدر أن الكويت تقدمت بطلب رسمي إلى العراق لتسلم الرفات المعثور عليها، واستجابت السلطات العراقية للطلب الكويتي، مشيدا في الوقت نفسه بالتعاون الكامل للسلطات العراقية مع نظيرتها الكويتية في هذا الملف.



وكانت اللجنة الثلاثية المعنية بحل قضية أسرى ومرتهني الكويت، التابعة للصليب الأحمر الدولي، قد أعلنت في 20 حزيران الماضي، اكتشاف رفات بشرية في محافظة المثنى قضاء السماوة جنوبي العراق، يظن أنها تعود لمواطنين كويتيين من المدنيين وأسرى الحرب.



وأوضحت اللجنة- التي تضم ممثلين عن الكويت، والسعودية، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا من جانب، والعراق من جانب آخر - أن هذه الرفات استخرجت بشكل كامل، وأودعت لدى دائرة الطب العدلي في بغداد، لاستخراج الخريطة الجينية (DNA)، ومطابقتها لاحقا مع البصمة الوراثية لعائلات المفقودين في تلك الفترة، مشيرة إلى أن التحاليل الخاصة بالأدلة الجنائية، ستكشف العدد التقريبي للرفات التي تم استخراجها، وستقدم معلومات حول جنسيتهم.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف التعرف على رفات 32 أسيرا كويتيا، من الذين عثر عليهم قبل أشهر في مقبرة جماعية جنوبي العراق، موضحا أن الفريق الفني العراقي المعني بملف الأسرى والمفقودين الكويتيين، تمكن وبالتعاون مع بعثة الصليب الأحمر، من العثور على مقبرة جماعية بها 46 رفات في محافظة المثنى في السادس من مارس الماضي؛ حيث كشفت النتائج الأولية للتحليل الجيني، أن 32 منها، تعود لمفقودين كويتيين.وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في 11 يونيو الماضي، بمبادرة من الكويت للمرة الأولى، قرارًا يتعلق بالمفقودين في النزاعات، يدعو الدول إلى إنشاء مكاتب للمعلومات وإحصاء المعتقلين وأسرى الحرب.



وتعتبر مسألة المفقودين حسّاسة بالنسبة إلى الكويت منذ غزو العراق لها في عام 1990، حيث إنه بعد نحو 30 عامًا من نهاية حرب الكويت لا يزال هناك 369 مفقودًا كويتيًا.ويذكر أن المرة الأخيرة التي تم فيها العثور على رفات مواطنين كويتيين كانت عام 2005، فيما تم العثور على آخر مجموعة من الرفات الخاصة بعراقيين عام 2011، ولا تزال اللجنة الثلاثية تعمل على الكشف عن مكان وجود الأشخاص الذين لا يزالون مفقودين في كلا البلدين منذ حرب تحرير الكويت (1990 - 1991).

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