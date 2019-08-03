أول تعليق من ترامب على حادث إطلاق النار في تكساس

2019/08/03 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أنه اطلع على تقارير تفيد بوقوع "إطلاق نار مروع" في مدينة إل باسو بولاية تكساس قتل فيه "عدد كبير" من الناس.

وغرد ترامب على حسابه في تويتر: "إطلاق نار مروع في إل باسو بتكساس، والتقارير سيئة جدا، مقتل العديد من الناس"، مشيرا إلى أنه يعمل مع السلطات الفيدرالية والمحلية وقوات الأمن، وأنه أجرى اتصالا هاتفيا مع حاكم الولاية وعبر له عن دعمه والحكومة الفيدرالية في التعامل مع ما حدث.

وأضاف: "الرب معكم جميعا".

بغداد اليوم _ متابعة

أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم السبت، بإصابة 44 شخصا بكسور وخدوش جراء موجة "تسونامي" اصطناعية في حوض سباحة شمال شرقي الصين.

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنيغ بوست" الصينية الناطقة بالإنجليزية، إن 44"

بغداد اليوم- متابعة

تقدم مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة، السفير منصور العتيبي، بالشكر والتقدير إلى الدول التي ساعدت بلاده بالخلاص من غزو رئيس النظام السابق للعراق صدام حسين .

وقال العتيبي في كلمة القاها بجلسة مجلس الامن حول (الاطفال والن

بغداد اليوم- متابعة

أثارت ممثلة لبنانية ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما دعت إلى حرق الفلسطينيين في "أفران هتلر" إثر احتجاجاتهم على قرارات وزارة العمل اللبنانية.

وكتبت الممثلة اللبنانية سهى قيقانو على "تويتر"، أن

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