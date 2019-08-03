الجوكر بين العودة والأستغناء

2019/08/03 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حارث النعيمي يبدو ان الصفقة التي ستشهد اجواء الإثارة واللغط في سوق الانتقالات الصيفية الجارية لفريق الزوراء الأول بكرة القدم، هي صفقة اللاعب “الجوكر” حسين علي القادم من جولة احترافية اجراها في نادي قطر القطري التي يبحث عنها فريق النوارس والجماهير مطالبتاً الاستعانة بخدماته للعودة الى وكره الأم لتمثيل شعار النوارس لدعم صفوفه

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