اليوم.. اجتماع عربي ببغداد لبحث

2019/08/03 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميينعقد في بغداد اليوم الأحد اجتماع وزاري ثلاثي عراقي مصري أردني لتعزيز

التعاون لمكافحة الإرهاب وتوسيع الاستثمار بين الدول الثلاث وإعادة إعمار العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحَّاف في بيان تلقت

"المستقبل العراقي" نسخة منه إن الاجتماع الوزاري الثلاثي هذا سينعقد على

مُستوى وزراء خارجيّة العراق محمد علي الحكيم، ومصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي،

في مقر وزارة الخارجيّة في بغداد.

وأشار إلى أن المُجتمِعين سيحثون موضوعات مكافحة الإرهاب والاستثمار المشترك

ودعم العراق في إعادة الإعمار.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا للقمة العراقية المصرية الأردنية، التي عقدت

في القاهرة في 24 مارس الماضي، وشددت على العمل على مكافحة الإرهاب بجميع صوره ومواجهة

داعميه.

ترأس القمة الثلاثية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني

عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، حيث استعرضوا التطورات التي

تشهدها المنطقة، وأكدوا على أهمية التعاون والتنسيق الاستراتيجي بينهم، ودعم العراق

في جهود إعادة الإعمار بعد الانتصار على تنظيم داعش.

كما ناقش القادة عددًا من الأفكار لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي،

ومن بينها تعزيز المنطقة الصناعية المشتركة، وشددوا على أهمية العمل لتعزيز مستوى التنسيق

بين الدول الثلاث، والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها تواصلها الجغرافي وتكامل مصالحها

الاستراتيجية والاقتصادية، إضافة إلى الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية بين

الشعوب الثلاثة، وذلك لتطوير التعاون بينها "في ظل ظروف دقيقة تمر بها الأمة العربية،

وتحديات غير مسبوقة يواجهها الأمن القومي العربي"، كما قال بيان مشترك للقمة.

أكد القادة كذلك على أهمية مكافحة الإرهاب بصوره كافة ومواجهة كل من يدعمه

بالتمويل أوالتسليح أو توفير الملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية، مشددين على أهمية

استكمال المعركة الشاملة على الإرهاب والمضي قدمًا لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي

بين الدول الثلاث، ومن بينها تعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة والتعاون في قطاعات

الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار وغيرها من قطاعات التعاون التنموي، إضافة إلى

زيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتطوير علاقات التعاون الثقافي.

وقرر القادة تشكيل فريق عمل لمتابعة أعمال هذه القمة تحت رعاية القادة

الثلاثة لتنسيق أوجه التعاون الاقتصادي والإنمائي والسياسي والأمني والثقافي، كما اتفقوا

على معاودة الاجتماع في موعد ومكان يتم الاتفاق عليه في ما بينهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد

الصحاف إن "الاجتماع الثلاثيّ سيعقد على مُستوى وزراء خارجيّة العراق، والأردن،

ومصر وذلك في بغداد يوم الأحد المُوافِق الرابع من الشهر الجاري".

وأضاف الصحاف، أن "المُجتمِعين سيناقشون

تعزيز العلاقات العربيّة، والتي تمثل هدفاً رئيساً في ستراتيجيّة وزارة الخارجيّة،

ولتنويع الشراكات، والدوائر الاقتصادية المُتعدِّدة التي تتيح الانفتاح على الآخر،

ودعم العراق في تثبيت الاستقرار، وتحقيق التنمية، وترسيخ التعاون، والعمل العربيّ المُشترَك،

كما سيبحثون موضوعات مكافحة الإرهاب، والاستثمار عبر سلسلة اتفاقات، وتفاهمات تتضمّن

التنسيق الاقتصاديّ، ودعم العراق في إعادة إعمار المناطق المُحرَّرة من سيطرة تنظيم

داعش الإرهابيّ".

وتابع، أن "المُجتمِعين سيتبادلون

الرُؤى، والأفكار حول أهمِّ القضايا ذات الاهتمام المُشترَك، وتقييم مُجمَل التطوُّرات

الإقليميّة، وضرورة الدفع بمسيرة التضامُن العربيّ بما يُساهِم في تحقيق آمال شُعُوب

البلدان الثلاثة بالتنمية، والازدهار".

وبين المتحدث الرسمي، أن "هذا الاجتماع

يعبر عن حرص البلدان الثلاثة على التشاور المُستمِرّ حول سُبُل تعزيز التعاون، والتوصُّل

إلى تحقيق التكامل في شتى المجالات، والبناء على مُخرَجات القمة الثلاثـيَّة التي جرت

في القاهرة بحُضُور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس جمهوريّة مصر العربيّة

عبد الفتاح السيسي، وعاهل المملكة الأردنيّة الهاشميّة الملك عبد الله؛ لتحقيق الأهداف

المُشترَكة".

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