منتدى بعشيقة الثقافي يحيي يوم الإبادة الجماعية الايزيدية

2019/08/04 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ حسام الشاعر أحيا “منتدى بعشيقة الثقافي” الذكرى الخامسة على الإبادة الايزيدية، التي وقعت في الثالث من آب عام 2014، على قاعة “مركز لالش” في بحزاني، وحضر جمعٌ من مثقفي وأدباء واساتذة بحزاني وبعشيقة هذا الحفل التأبيني مع حضور رئيس اتحاد كتاب وأدباء نينوى السيد “عبد المنعم الأمير” مع اعضاء من الاتحاد من …

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