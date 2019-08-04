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شاهد بالفيديو.. عبد الرحمن الليوزي : انسحاب البيشمركة من سنجار كان منظما وليس عشوائيا


شاهد بالفيديو.. عبد الرحمن الليوزي : انسحاب البيشمركة من سنجار كان منظما وليس عشوائيا
2019/08/04 | 00:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: EyszW1vphWE

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