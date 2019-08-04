2019/08/04 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EyszW1vphWE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد الرحمن الليوزي : انسحاب البيشمركة من سنجار كان منظما وليس عشوائيا) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبد الرحمن الليوزي : انسحاب البيشمركة من سنجار كان منظما وليس عشوائيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).