2019/08/04 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. كاتانيتش وملاكه المساعد وعدد من لاعبي منتخبنا يزورون مرقدي الامامين الحسين والعباس (عليهما السلام) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/04 | 00:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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