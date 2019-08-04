سيلوانوف يكشف أثر العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الروسي

2019/08/04 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأن العقوبات الأمريكية الإضافية على روسيا تضر بالعلاقات الثنائية، غير أنها لن تترك أثرا سلبيا ملموسا على

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