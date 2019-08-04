استمرار الاحتجاجات في هونغ كونغ

2019/08/04 | 00:15

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أطلقت الشرطة في هونغ كونغ، اليوم السبت، الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع نشطاء خرجوا في احتجاجات مناهضة للحكومة في منطقة

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