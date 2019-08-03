تشكيل «كتلة» كبيرة في البرلمان قريباً.. لهذا السبب

2019/08/04 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق كشف التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي #مقتدى_الصدر، اليوم السبت، عن قرب إعلان تشكيل كتلة كبيرة داخل البرلمان، فيما بين الهدف منها.تصريح #التيار_الصدري، جاء على […]

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