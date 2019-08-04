هل توجد مادة قانونية تمنع ارتداء «البرمودا» في العراق؟.. خبير قانوني يوضح

2019/08/04 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد الخبير القانوني #نبيل_العبيدي، اليوم السبت، أنه لا توجد أي مادة في #القانون_العراقي، تبيح للأجهزة الأمنية اعتقال الناس، بسبب ملابسهم أو مظهرهم الخارجي.العبيدي قال لـ”الحل […]

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