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بعد 5 أعوام على الفاجعة قضاء سنجار يصاب بخيبة أمل من موقف بغداد..



ما زال غالبيـــة أهلــــه مشرديــــن

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تاريخ النشر

04/08/2019 12:08 AM

بغداد – متابعة المشرق: أعربَ رئيس مجلس قضاء سنجار، ويس نايف، عن خيبته من موقف الحكومة الاتحادية، تجاه القضاء، على الرغم من مرور 5 أعوام على الفاجعة التي حلت بالايزيدين، مشيرا الى ان القضاء لا يزال مدمرا بالكامل.



وقال نايف إن "الحكومة الاتحادية ما يزال اهتمامها بسنجار دون مستوى الطموح، ولم نلمس جدية في اعادة الاستقرار واعمار القضاء المدمر، وانهاء الصراع السياسي والأمني داخل القضاء"، مبينا أنه "على الرغم من مرور 5 أعوام على فاجعة القضاء، فإنه ما يزال مدمرا بالكامل".



وأضاف ان "نسبة العوائل النازحة التي عادت الى سنجار لا تتجاوز الـ20 % بينما العوائل المتبقية، ما تزال مشردة في الخيام واوضاعها الانسانية صعبة جدا".



وأشار الى ان "نحو 3 آلاف مختطف ما يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة"، مشيرا الى ان "حجم التعويضات المقدمة للاهالي وللضحايا دون المستوى".



واردف: "نأمل ان تعامل الحكومة الاتحادية ابناء المكون الايزيدي معاملة المكونات الأخرى، ولا يتم التفرقة بينهم خاصة وانهم عانوا معاناة كبيرة".



وفي 3 آب 2014 استباح تنظيم داعش مدينة سنجار، وارتكب مجازر بحق سكان القضاء، ذي الغالبية الايزدية، ونهب أموالهم، وسبى واختطف نساءهم، وقتل نحو 2000 رجل من الايزديين.



وكان عدد الإيزيديين في العراق يبلغ 550 ألف نسمة قبل عام 2014 مئة ألف منهم غادروا الى الخارج بعد هجوم داعش فيما نزح 360 ألفا إلى كردستان أو سوريا.

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