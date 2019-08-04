2019/08/04 | 00:20

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همسات : حكاية (حسن محسن) الأول على العــــراق

حسين عمران

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تاريخ النشر

04/08/2019 12:07 AM

حسن محسن..



ربما لم يسمع أغلبكم بهذا الاسم ولا تعرفون حكايته بالتأكيد، لكن لو كان عندنا مسؤولون حقيقيون يهتمون بالعلم والمبدعين والمتفوقين، لكانوا قد استقبلوا (حسن محسن) وقاموا بتكريمه، والتكريم بحقه قليل.حسن محسن..



هو الأول على العراق بعدما أعلنت نتائج السادس الإعدادي إذ كان معدله (99،86).ربما يقول بعضكم..



وماذا يعني ذلك، ففي كل عام يكون احد الطلبة الأول على العراق، فما الذي يختلف هذا العام؟حسنا..



إليكم حكاية حسن محسن ومن خلالها تعرفون سبب تفوقه.حسن محسن طالب يسكن في احد البيوت الطينية في الناصرية..



نعم يسكن في بيت طيني ورأيت ذلك من خلال فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي.ثانوية الطف..



هي المدرسة التي تخرج فيها وهي تبعد 12 كم عن بيته الطيني، وبما أن الطريق ترابي وفي الشتاء يتحول إلى برك ومستنقعات طينية، لذا فانه أحيانا يصل إلى مدرسته (حافي القدمين) وما أن يصلها حتى يبادر إلى غسل قدميه ليدخل الصف طالبا نظيفا ومجتهدا.حسن محسن..



من عائلة فقيرة، لم يكن والده من الذوات ولا من الميسورين، لم يدخل في مدرسة أهلية، ولضيق الحال لم يحصل على دروس خصوصية، بل كان كل هدفه تحقيق رغبة أخيه الذي كان يتمنى أن يكون طبيبا، وفي الفيديو الذي شاهدته وجدت أن (حسن محسن) كان يقرأ على ضوء الشموع ومع ذلك تفوق دراسيا وكان الأول على العراق.نقول..



ألا تستحق قصة نجاح الطالب حسن محسن، أن تتم دعوته من المختصين لتكريمه.ألا يستحق (حسن محسن) استقباله من رئيس جمهورية العراق لنحكي من خلال خبر الاستقبال حكاية تفوق العراقيين وإبداعهم وتحديهم للمستحيل إذا ما أرادوا باجتهادهم تحقيق الإنجاز تلو الآخر؟ألا يستحق (حسن محسن) أن تتم دعوته على الأقل من وزارة التربية لتكريمه ومن خلال اللقاء يتم حث الطلبة للاجتهاد والمثابرة لتحقيق ما حققه (حسن محسن) بمفرده من خلال مثابرته من تفوق ونجاح للأسف لم يكترث له احد من المسؤولين؟.ألا يستحق (حسن محسن) أن يتم استقباله من قبل لجنة التربية والتعليم النيابية، لنعرف على الأقل أن مثل هذه اللجنة موجودة فعلا لا مجرد اسم؟!ونقول أيضاً..



ألا يستحق (حسن محسن) أن يزوره نواب ذي قار على الأقل؟ ألم يدل حسن محسن بصوته في الانتخابات وأعطى صوته لأحد المرشحين والذي فاز بالانتخابات البرلمانية من خلال صوت (حسن محسن) وأصوات الآخرين من أهالي ارض سومر؟أخيرا نقول..



لو كان (حسن محسن) ينتمي لحزب متنفذ، أو لو كان والده متنفذا، لكان الأمر مختلفا مع هذا الطالب المتفوق والمجتهد، لكن لان (حسن) شاب اسمر لا تعنيه السياسة بشيء، ولأنه من عائلة فقيرة، لذا لم ينتبه له احد من المسؤولين، حتى ولو كان باتصال هاتفي!لكن يبدو أن المسؤولين لا يمتلكون حتى الرصيد لإجراء ذلك الاتصال لتهنئة (حسن) بتفوقه!ولله في خلقه شؤون!

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