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حقيقة الشركة البريطانية التي تسعى إلى تنفيذ مشروع ماء البصرة

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تاريخ النشر

04/08/2019 12:05 AM

بغداد –متابعة المشرق:اظهرتْ وثائق رسمية، حقيقة الشركة البريطانية التي تسعى الحكومة التعاقد معها لتنفيذ وانشاء مشروع ماء البصرة.وتبين احدى الوثائق الصادرة من وزارة الاعمار والإسكان الصادرة في 23 تشرين الثاني 2016 ان اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير الاعمار والإسكان ان نافع اوسي في 10 تشرين الأول 2016 برئاسة وكيل الوزارة جابر عبد خاجي وعدد من الخبراء والمهندسين بشان مشروع معالجة شحة وملوحة المياه في البصرة والتي اشارت ان جميع وثائق التاهيل المسبق تخص شركة bi – water holding وليس شركة bi- water international التي قدمت جميع الوثائق الأولية للمشروع".كما اشارت الوثيقة الى ان الوضع المالي للشركة للسنوات 2010-2013 وكما تم تاشيره من قبل المدقق المالي البريطاني بكونه قلق ويحتاج الى دعم، إضافة الى ان الاعمال المماثلة المقدمة لا ترتقي الى مستوى المشروع من حيث النوع والحجم والكلفة، وان الكوادر الفنية الرئيسية لا ترتقي أيضا من حيث العدد والمؤهلات الفنية التخصصية". وبينت الوثيقة الى ان قرار مجلس الوزراء يشير الى ان مشروع الدراسات والتصاميم الخاصة بتوفير المياه ب‍البصرة ينفذ من الموازنة الاتحادية وبالتالي فانه يخضع لتعليمات العقود الحكومية أي انه لا يجوز التعاقد المباشر مع اية شركة بطريقة " العرض الوحيد".

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