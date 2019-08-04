الداخلية: القبض على متهمين بحوزتهما ادوات تعاطي مخدرات وأسلحة في بغداد

2019/08/04 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن القبض على متهمين بحوزتهما ادوات تعاطي مخدرات واسلحة في بغداد.

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