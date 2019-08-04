نصائح هامة لتجنب الإصابة بالسرطان

2019/08/04 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكدت العديد من الدراسات أن نمط الحياة المتبع له علاقة وطيدة بزيادة فرص الإصابة بالسرطان أو تجنبها.

ولا توجد ممارسات

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