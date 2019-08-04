2019/08/04 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AcRs9dLtpB8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخبير الامني فاضل ابو رغيف: الإهمال هو الصفة الغالبة في عملية هروب السجناء الذين بينهم مجرمون خطرون) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخبير الامني فاضل ابو رغيف: الإهمال هو الصفة الغالبة في عملية هروب السجناء الذين بينهم مجرمون خطرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).