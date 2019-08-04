2019/08/04 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش وملاكه المساعد يزورون مرقدي الامام الحسين والامام العباس عليهما السلام وسط حفاوة كبيرة من زائري المرقدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. كاتانيتش وكادره يزورون مرقدي الامام الحسين واخيه العباس{ع}) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. كاتانيتش وكادره يزورون مرقدي الامام الحسين واخيه العباس{ع}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).