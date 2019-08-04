كيف هرب سجناء المخدرات من سجن القناة

2019/08/04 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف مصدر أمني، السبت، عن تفاصيل هروب موقوفين من مكتب مكافحة مخدرات الرصافة ضمن شارع القناة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر انه "بعد مراجعة كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الهروب تبين ان الموقوفين قاموا اثناء تقديم الحرس الطعام لهم بسحبهم وضربهم، وتمكن 15 شخصا من الهروب بملابسهم الداخلية".وأوضح ان "الموقوفين الاخرين حاولوا الهروب الا ان حراس المركز قاموا باطلاق النار وتمكنوا من اغلاق السجن، الذي يضم ما يقارب 70 موقوفا"، لافتا إلى انه "تم القبض على ثلاثة هاربين".وأكد ان "جميع المقصرين من الضباط والمنتسبين تم ايداعهم السجن والتحقيق معهم بأمر من وكيل الوزارة لشؤون الشرطة".

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