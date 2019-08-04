اسقاط طائرة تجسس سعودية بحدود اليمن

2019/08/04 | 01:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية، أمس السبت، طائرة تجسسية معادية في جيزان.

وأفاد مصدر في الدفاع الجوي اليمني عن إسقاط طائرة تجسسية لقوى

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