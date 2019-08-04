الكشف عن تفاصيل هروب موقوفين من سجن في بغداد

2019/08/04 | 01:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في الشرطة العراقية، تفاصيل هروب 15 موقوفا من مركز شرطة "القناة" شرقي العاصمة بغداد، لافتا إلى أن الهاربين استغلوا فترة تقديم الطعام....

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