2019/08/04 | 01:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالوثيقة: تغيير شامل في شرطة بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة: تغيير شامل في شرطة بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة: تغيير شامل في شرطة بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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