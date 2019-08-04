مانشستر سيتي يقترب من ضم كانسيلو

2019/08/04 | 01:19

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اقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من الإعلان عن ضم البرتغالي جواو

كانسيلو ظهير يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية

الجارية.مانشستر سيتي يستغل اليونايتد لإنهاء صفقة كانسيلوكانسيلو صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته مع بنفيكا البرتغالي ومنه انضم

لفالنسيا الإسباني في صيف عام 2015، ومع الأخير أظهر موهبته الكبيرة؛

ليكون بوابة انتقاله إلى يوفنتوس.وخاض كانسيلو تجربتي احتراف ناجحتين في إيطاليا، إذ لعب لإنتر ميلان

معارا في موسم 2017-2018 وظهر معه بمستوى جيد، قبل أن ينضم لليوفي في

الموسم التالي.ووفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، فإن سيتي ويوفنتوس توصلا لاتفاق

بالفعل يقضي بانتقال الظهير البرتغالي إلى صفوف الفريق السماوي.الصحيفة أشارت إلى أن يوفنتوس سيحصل بموجب الصفقة على 30 مليون يورو،

بالإضافة إلى الحصول على خدمات الظهير البرازيلي دانيلو.

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