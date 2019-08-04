الموقف الالماني تجاه ايران يمثل موقف امة عريقة وليست تابعة،

2019/08/04 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعيم الهاشمي الخفاجي

الشعب الالماني ليس وليد ونتاج اتفاقية سايكس بيكو وانما صاحب حضارة ودولة مستقلة لقرون من الزمان، المانيا كانت رأس مهم بالحضارة والتاريخ الاوروبي، الالمان حكموا شعوب واحتلوا دول، ورفد الشعب الالماني عبر تاريخ اوروبا القديم والحديث البشرية في علماء ومفكرين في علوم الاجتماع والطب وفي الكمياء والفيزياء، المانيا كانت تمثل القوة العسكرية الاولى بالقارة الاوروبية، وتحتل المانيا المرتبة الاولى في المجال الاقتصادي والصناعي الاول في المستوى الاوروبي ومن الدول المتقدمة في المجال الاقتصادي والصناعي على المستوى العالمي، مواقف المانيا تجاه ايران في قضية فرض العقوبات الامريكية الاحادية ضد ايران لاسباب سياسية تختلف عن الموقف الامريكي بقيادة الحزب الجمهوري المعادي الى ايران من خلال ادارة ترمب، المانيا تفكر بعقلية تختلف عن عقلية ترمب تجاه ايران، بعض مستكتبي العرب يصفون الموقف الالماني في

التسامح الألماني مع ايران، المستكتبين العرب يعتقدون ان قادة المانيا مسلوبي الارادة امام قرارات ترمب مثل حال ابقار الخليج السمينية التي حلبها ويحلبها المستر ترمب بشكل علني وبطرق مذلة،

الوجود العسكري الامريكي بالخليج مخصص لحلب ابقار الخليج، وامر طبيعي يتم افتعال ازمات تتحول الى تهديدات فعلية، بعض الافلام قد نُفِّذ بالفعل تجاه حرية الحركة التجارية في مضيق هرمز بالخليج وكذلك خليج عدن، والغاية حلب ابقار الخليج، وبالتأكيد يكون المتهم والمدان فيها إيران، اليوم تم قصف معسكر في عدن من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية قناة الجزيرة استضافت محلل قال استهداف عدن انطقت الصواريخ من جنوب العراق الحشد الشعبي هو من نفذ ذلك هههههههه كلام ساذج يصدر من مرتزقة بأوامر من اسيادهم لتنفيذ مخططات استعمارية قذرة، بلا شك تعرضت سفن نرويجية ويابانية وبريطانية وجزائرية… لعمليات استهداف تقف خلفها جهات مستفيدة بحلب ابقار الخليج السمينة،

المسؤول عن حماية الملاحة الدولية في مضيقي هرمز وباب المندب، وخليجي عمان وعدن، هي دول المنطقة وليست الدول الاستعمارية التي قدمت لحلب ابقار الخليج،

الامريكان لايهمهم حرية تدفق النفط والغاز في زمننا الحالي، امريكا اليوم تصدر ١٢ مليون برميل بترول وتبيع الغاز لدول كثيرة وانتهى زمن امريكا كانت المستهلك الأكبر للبترول والغاز الخليجي، نعم البترول الخليجي مهم الى دول آسيوية مثل اليابان والهند والصين، وبعض الدول الأوروبية،

تشكيل قوة حماية للخليج مجرد وسيلة ضغط امريكية تجاه ايران، من مصلحة الاقتصاد الامريكي ارتفاع اسعار البترول بظل امريكا تصدر يوميا ١٢ مليون برميل نفط يستخرج من اراضيها،

انتقاد السفير الأميركي لدى ألمانيا ريتشارد غرينل الى حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، أمس (الخميس)، لرفضها الانضمام لمهمة بحرية في مضيق هرمز، الهدف منه حلب ابقار الخليج، المانيا تعي الابقار تحلب بشكل سهل وسلس فلاداعي لوجود حشود عسكرية لربما تسبب احتكاك ينتج عنها حرب مدمرة،

وكان وزير الخارجية الألماني هيكو ماس استبعد قبل يومين مشاركة بلاده في مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز القريب من إيران؛ بعد طلب رسمي من واشنطن.

وقال الوزير إن ألمانيا ترغب في تهدئة التوتر مع إيران، وإنه ينبغي القيام بكل شيء ممكن لتجنب التصعيد.

ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، وتعرف مرارة الحروب لذلك القرار السياسي الالماني مختلف ولم يتبع احد، وعلى المستكتبين العرب ان يعون الشعوب الاوروبية وبالذات الشعب الالماني وان كانت علاقاتهم جيدة مع امريكا لكن القرار السياسي الالماني مستقل، ولايمكن ان يكون القرار السياسي الالماني مثل انبطاح ابقار الخليج التي حلبهن الحلاب المستر ترمب بطريقة مبرحة، وانا شخصيا جدا سعيد عندما اشاهد ترمب حلب ابقار الخليج الحاضنة والناشرة للارهاب الوهابي التكفيري الظلامي.

نعيم عاتي سليمان ال محمد العامر الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

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