عبد الرحمن علي غنيم - دوافع الإرهاب الدولي

2019/08/04 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحمن_علي_غنيم من المتعارف عليه أن الإرهاب لا يقتصر على كونه ظاهرة إجرامية فحسب، بل هو سلوك يمارسه الشخص في البيئة التي يعيش فيها وضمن المجتمع الذي ينتمي إليه، لذلك يمكن القول أن الإرهاب سلوك اجتماعي منحرف، الأمر الذي يحتم علينا دراسة الدوافع والأسباب التي تكمن وراء الإرهاب والسلوك الإرهابي الذي يتجه الفرد لانتهاجه؛ حيث أن تحديد دوافع الإرهاب تمكننا من الوصول إلى الطرق الصحيحة لمكافحته والتصدي له.ولقد حددت ا......

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