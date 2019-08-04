2019/08/04 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_جركس الوجودية [9]: نظرة تاريخية[43]# الظاهراتية/الفينومينولوجيا وفلسفة الوجود الفرنسيةهناك جنسٌ آخر من الفلسفات الألمانية في القرن العشرين، الظاهراتية Phenomenology كان يتميّز بأهمية ومكانة بالغتين ضمن سياق عملية تطوؤر الفلسفة الوجودية في القرن العشرين.فمن دونها، لما تمكّن لا هيدغر ولا سارتر ولا ميرلوبونتي في الوصول إلى فلسفاتهم الخاصة وتطويرها لتبلغ مرحلة النضج.كانت الظاهراتية هي فل......

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