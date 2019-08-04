رشيد غويلب - حكومة اليمين تسعى الى العسكرة والتضيق على حقوق الانسان/ اليابان..قوى السلام والتقدم تدافع عن مكتساب ما بعد الحرب

2019/08/04 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب استطاع تحالف اليمين المحافظ واليمين الليبرالي الياباني الحفاظ على تصدره الانتخابات العامة التي جرت في 21 تموز الحالي والاستمرار في حكم اليابان.لكن تحالف يسار الوسط المعارض الذي يشارك فيه الحزب الشيوعي الياباني، حقق خطوة باتجاه السلام، عندما نجح في منع التحالف الحكومي من الحصول على نسبة الثلثين التي يحتاجها لتغيير الدستور، وبالتالي عسكرة السياسة الخارجية للبلاد.ورغم فوز اليمين، الا ان حلم الرأسما......

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