خلية الصقور: اخترقنا جدران داعش والتنظيم الإجرامي نقل إرهابيات الى السودان

2019/08/04 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس خلية الصقور الاستخبارية أبو علي البصري، عن اختراق أبطال الخلية لخطوط وجدران تنظيم داعش الإرهابي

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