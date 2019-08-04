رئيس جديد للحكومة الموريتانية

2019/08/04 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

كلف الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس السبت، الوزير السابق إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، بتشكيل حكومة جديدة، وفق ما جاء

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