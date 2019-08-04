2019/08/04 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افضل انواع الحب

هو حب رجلآ ضحى بحياته

من اجل مجتمع خذله

مشابه جدآ كحب وطن

خذله ابناء شعبه

#محمود_طارق

#كاتب

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