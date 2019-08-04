اليوم.. انطلاق منافسات مجموعة اربيل في بطولة غرب آسيا بلقاءين

2019/08/04 | 01:52

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بغداد اليوم - بغداد

تفتتح اليوم الاحد، منافسات الجولة الاولى لفرق المجموعة الثانية ببطولة غرب آسيا لكرة القدم على ملع...





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