حب الانترنت بين الحقيقة و الوهم

2019/08/04 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلامية ندى الكيلاني

أصبح الإنترنت في هذا العصر وسيلة من وسائل البحث عن شريك و تكوين علاقات الحب حيث تغير مفهوم الحب و أصبح أكثر سهولة و سرعة من قبل حيث كان يتطلب وقتا طويلا و شروط كثيرة حتى يحصل أما الآن في وقتنا الحالي و بسبب كثرة شبكات التواصل الاجتماعي بات أمرا ميسرا و من دون قيد أو شرط.



كما أنه تحول و تطور إلى حب من نوع آخر و أطلقوا عليه اسم الحب الإلكتروني بدلا من الحب الواقعي الملموس و بالطبع الفوارق بين الحب الإلكتروني و الحب الواقعي كثيرة فهنا أنت لا ترى الشخص أمام عينيك و لا تستطيع أن تلمس أو تحس بمدى صدقه أو كذبه كما أن الصورة التي يرسلها إليك قد تختلف تماما عند رؤيته في الواقع و بشكله الحقيقي.



لكن الأخطر من كل هذا كمية الكذب الكبيرة و الخداع من قبل الطرفين بالمعلومات الشخصية أو بالأفكار و الآراء أو حتى قد يصل الكذب بالأسماء و الصور المرسلة فمن المعروف أن اي شخص يستطيع أن يقدم الصورة التي يرغب تقديمها عنه في صفحته على هذه المواقع فقد يقدم نفسه على أنه بمنتهى الرقي و الأخلاق لكنه في الحقيقة لا يخرج من الملاهي الليلية و البارات و قد يدعي الثقافة و العلم و في حقيقته لم يقرأ كتاب و لم يصل إلى أي درجة من درجات العلم و المعرفة و قد يدعي التدين و التقى الشديد و تجده في الحقيقة يشتم و يكذب و لا يعترف بصلاة أو صيام .و هنا المسألة أن هذا الشخص الذي تأخذ فكرة عنه و عن معتقداته و حياته و مبادئه قد تكون مغلوطة و قد تكون كاذبة و تجعلك تبني الأحلام و تضع طموحات لشيء وهمي لا وجود له من الأساس و يكفي أن يكون أحد الشخصين كاذبا لتكون العلاقة فاشلة و مدمرة لكلا الاثنين فكيف إذا ما كان الكذب من كلا الطرفين .و هناك من يقول أنه من الممكن أن يكون الأشخاص حقيقيين و ليسوا مزيفين و صادقين و ليسوا كاذبين و من الممكن أن يكون الحب حقيقيا و ليس خداعا و هذا الأمر من الممكن أن يكون صحيح فمن بين آلاف القصص الفاشلة و الكارثية قد تكون هناك قصة واحدة حقيقية ناجحة لكنها هي التي تكون الشاذة للقاعدة و ليست الأساس فيها .فإذا فكرنا بشكل منطقي بعيدا عن الخيال و اللاواقعية فإن أغلب من يدخل إلى هذه الشبكات شباب و شابات فارغين و يبحثون عن أي شيء يملي فراغهم الوقتي و العاطفي ...



يهربون من واقعهم المأساوي إلى الخيال الجميل و يعيشونه و يصدقونه لكن إذا ما قرر أحد الطرفين أو كلاهما أن يحوله إلى واقع حدثت الصدمة و انهار هذا الحب عند اول مطب و اول اصطدام بالواقع و الظرف المعيشي و ستكشف الأقنعة و تسقط الأكاذيب.



كما أن الشباب خصوصا في عصرنا هذا بسبب كثرة البطالة و قلة الطموح و ضعف الحالة المادية و اتساع دائرة الفراغ التي يعيشون فيها أدى بهم الحال إلى الانجراف وراء هذا الحب الوهمي أو قد يكون من الأساس ليس حبا إنما مجرد تسلية و إملاء لوقت الفراغ و قد يكون السبب أخطر و أرخص من ذلك و هو الوصول إلى الانحراف الجنسي لمجرد إشباع الرغبة و يذهب كل واحد منهما في طريق ...



وهذا الأمر ينسف كل القيم و المبادئ و الدين و العادات والتقاليد و يهوي بهذا الجيل الجديد إلى مستنقع مقرف و مذل و يخرب كل شيء جميل فيه .و السؤال الأهم الذي يطرح نفسه بقوة كيف و متى تحول مفهوم الحب الجميل الحقيقي إلى هذه المهزلة ؟؟؟ كيف انتشرت هذه القناعة بأن الحب يمكن أن يوجد بين اثنين لايربط بينهما شيء سوى مجموعة كلمات و صور ؟؟؟ كيف يمكنك أن تفكر بشخص بشكل جدي و أنت في بلد و هو في بلد و يوجد هذه الهوة الشاسعة في الثقافة و اللهجة و الاسلوب و البيئة و كل شيء ؟؟؟ كيف تأكدت من مشاعر من يكتب لك و من صدقه من غير أن تقرأ ذلك في عينيه؟؟؟؟ كيف تصدق أن هذه العلاقة ستنجح و سينتج عنها حياة عائلية صحية سليمة ؟؟؟؟ كيف سيكون وضع الثقة بين الاثنين و خصوصا أن الخروج من هذه المواقع لن يحدث حتى بعد الارتباط الفعلي ؟؟؟؟ كيف و كيف و كيف و مئات بل و آلاف الأسئلة كيف يمكنك الإجابة عليها و تحديد المصير ؟؟؟؟ لذا لابد من إعادة التفكير بهذا الخيار الغير واضح و الغير مأمون النتائج و يجب ان لا تنسى أن الحب شيء و الذي يحدث في هذه المواقع شيء آخر تماما .الحب شيء ملموس مجسد في كيان في علاقة محسوسة ...



اجتماع روح بروح تنقصها تلاقي نفس بنفس تشبهها ارتباط فكر بفكر يمثله ....



إنسان يكملك و يمتزج فيك لتصبحا روحا واحدة بجسدين......لكنكم للأسف سخفتم و شوهتم معنى الحب و ألبستوه ثوب الزيف و أقنعتم أنفسكم أن هذا هو الحب الحقيقي .....

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