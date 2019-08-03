النافع في تصويب الخطأ الشائع ( الحلقة ٣ )

2019/08/04 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضياء المياحي

أنا من المحبين والمغرمين بلغتنا التي نفخر بجماليتها وعبقريتها وتألقها عبرالعصور كيف لا وهي لغة القرآن الكريم ؟ قال تعالى ( إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون )(سورة الزخرف ) .



وقد كرمها الله جل وعلا وحفظها من كل سوء وباطل وجعلها لغة القرآن المجيد .



فقال في محكم آياته : ( وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرّفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون ) (سورة طه ) وقال تعالى : ( كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ) ( سورة فصلت ) .



ومن بدائع حكمته سبحانه أن جعلها أيضا لسان أهل الجنة .



نواصل تصويب الأخطاء

١٧ ـــ نيات :من الأخطاء الشائعة أن نقول فلان نواياه حسنة ، والصواب هو فلان نياته حسنة لأن النية تجمع على النيات كما في الحديث الشريف ( إنما بالأعمال بالنيات )

١٨ـــ مساءً:من الأخطاء الشائعة كتابة ( مساءاً ) وما شابهها بألف عليها تنوين بعد الهمزة وهذا خطأ ، والصواب هو أن لا تكتب بعدها ألف في حال تنوينها لأن الهمزة المتطرفة إذا سبقت بألف لا تكتب بعدها ألف في حال التنوين ، في حين لو لم تسبق بألف مثل كلـمة ( جـزء ) فيصح أن نكتب لـها ألف حال تنوينها تنوين فتح فنقول ( جزءاً ) ، ونشاهد كثيراً من المحطات الفضائية تكتب ( مساءاً ) وهو خطأ

١٩ــ مايلي :من الأخطاء الشائعة أن بعض الكتاب يستخدمون عبارة ( ما يلي ) فمثلاً في بعض الرسائل يكتبون ( نحيل إليكم ما يلي ) وهذا خطأ لأن عبارة ( مما يلي أو ما يلي ) تدل على الاتجاه كأن نقول ( مما يلي الكعبة )

٢٠ ــ رفع الى الدرجة الأعلى:يستخدم البعض عند ترفيع الموظف عبارة (رفع الى الدرجة العليا ) وهذا الأستخدام غير صحيح والصواب هو ( رفع الى الدرجة الأعلى ) كون ( الأعلى ) صيغة تفضيل بين الدرجتين أي أنتقل الي الدرجة الأفضل.

٢١ــ بالنظر لتحقق الشروط.:من الخطأ القول ( بالنظر لتوفر الشروط ) والأصح هو ( نظرا لتحقق الشروط في السيد ...



يعين ...



) لأن كلمة ( توفر) يطلق على الخزين.

٢٢ــ نرجو أعادة النظر في كتابكم :من غير الصحيح قولنا ( نرجو أعادة النظر بكتابكم ) والصواب هو (نرجو أعادة النظر في كتابكم) لأن النظر ( فيه ) لا ( به ).

٢٣ــ لاحقا بكتابنا :من الأخطاء الشائعة أستخدام عبارة ( ألحاقا بكتابنا ) والصواب هو ( لاحقا بكتابنا )لأن "لاحق " تعني " تابع " وألحاقا تختص بالنسب.

المصادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ــ الدكتور سالم محمد عبود / المرشد في المخاطبة الأدارية / جامعةبغداد ٢٠١٦ ٢ــ الدكتور محمود عمار المعلول / الأخطاء الشائعة في مراسلاتنا الرسمية / جريدة الوطن .



٣ــ محاظرات في التصحيح اللغوي الوظيفي / الدكتور سليم حسين الجنابي / الطبعة الأولى / ٢٠١٦

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