عشرات الإصابات في

2019/08/04 | 02:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بعيدا عن البحار وأمواج مدها الزلزالية "التسونامي"، تعرض عشرات الصينيين داخل حوض سباحة لإصابات، حسبما أظهر مقطع فيديو.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنيغ بوست"

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