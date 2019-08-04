مقتل مسؤول محلي في أربيل

2019/08/04 | 03:21

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اعلنت مديرية شرطة اربيل ، اليوم الاحد، عن العثور على جثة مدير اسالة ماء مجمع " كاني قرزالة" محروقة، لافتة الى اعتقال 3 اشخاص

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