2019/08/04 | 03:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #صلاح_السروى صلاح السروى بعض قضايا الرواية عند منظرى النقد الاجتماعىينطلق أصحاب الاتجاه الاجتماعى فى فهمهم للرواية من رؤيتهم للعلاقة الجدلية بين العمل الأدبى والواقع الاجتماعى/ التاريخى.
ومن ثم, فالرواية, عندهم, شأنها شأن أى نوع أدبى آخر, ليست كيانا أدبيا مجردا، ولم يكن ليوجد بفعل عوامل ذاتية، وإنما أوجدته تطورات الواقع الاجتماعى – التاريخى, باعتباره تلبية للحاجة الى ر......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#صلاح السروى - بعض قضايا الرواية عند منظرى النقد الاجتماعى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ومن ثم, فالرواية, عندهم, شأنها شأن أى نوع أدبى آخر, ليست كيانا أدبيا مجردا، ولم يكن ليوجد بفعل عوامل ذاتية، وإنما أوجدته تطورات الواقع الاجتماعى – التاريخى, باعتباره تلبية للحاجة الى ر......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#صلاح السروى - بعض قضايا الرواية عند منظرى النقد الاجتماعى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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