صلاح السروى - بعض قضايا الرواية عند منظرى النقد الاجتماعى

2019/08/04 | 03:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صلاح_السروى صلاح السروى بعض قضايا الرواية عند منظرى النقد الاجتماعىينطلق أصحاب الاتجاه الاجتماعى فى فهمهم للرواية من رؤيتهم للعلاقة الجدلية بين العمل الأدبى والواقع الاجتماعى/ التاريخى.ومن ثم, فالرواية, عندهم, شأنها شأن أى نوع أدبى آخر, ليست كيانا أدبيا مجردا، ولم يكن ليوجد بفعل عوامل ذاتية، وإنما أوجدته تطورات الواقع الاجتماعى – التاريخى, باعتباره تلبية للحاجة الى ر......

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