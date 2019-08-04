العراق..تبرئة محمود الفلاحي من تهمة التخابر

2019/08/04 | 04:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، يوم السبت، إن التحقيق أثبت بطلان التهم المنسوبة إلى قائد عمليات الأنبار السابق، اللواء الركن محمود الفلاحي، بـ"ا...

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