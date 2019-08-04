2019/08/04 | 04:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي عدد من العسكريين السوريين حتفهم جراء وقوع انفجار في مطار الشعيرات بريف ‏حمص الجنوبي الشرقي.

وصرح مصدر عسكري في مطار الشعيرات لصحيفة “الوطن” السورية أن الانفجار أسفر عن مقتل 28 عسكريا وإصابة 5 آخرين ‏بجروح، تم نقلهم إلى المشفى العسكري بحمص.‏

ووقع ‏الحادث خلال نقل مخلفات ذخيرة منتهية الصلاحية بهدف التخلص منها وتأمينها، لكن ‏ولنتيجة خطأ فني حدث الانفجار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرات القتلى والجرحى بانفجار في مطار الشعيرات السوري) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرات القتلى والجرحى بانفجار في مطار الشعيرات السوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).