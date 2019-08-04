2019/08/04 | 05:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا: العقوبات الأمريكية الجديدة لن تضر نظامنا المالي قال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف، إن العقوبات الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة تضر العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن، ولكن "النظام المالي الروسي قادر على تحمل الضغوط الخارجية".وقال سيليانوف، إن "الاقتصاد الروسي أثبت بالفعل قدرته على تحمل القيود الخارجية في السنوات الأخيرة".وأضاف "فيما يتعلق بالديون العامة وديون الشركات فإننا على ثقة بأن النظام المالي الذي أنشأناه يسمح لنا بالوفاء بمتطلبات الميزانية والمؤسسات في الموارد التي يتم اقتراضها".و قال البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب فرض سلسلة أخرى من العقوبات على روسيا، بسبب تسميم جاسوس سابق ببريطانيا.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن واشنطن ستعارض خلال جولة العقوبات الجديدة تقديم المؤسسات المالية الدولية أي قروض أو مساعدات مالية أو فنية لروسيا.

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